Минздрав опубликовал фото из COVID-больниц

Министерство охраны здоровья опубликовало фотографии из COVID-отделений больниц. Фото размещены на Facebook-странице ведомства.





На фотографиях можно увидеть условия, в которых находятся больные и медперсонал, а также фото с вывозом тела умершего от коронавируса пациента.





В министерстве сообщили, что из 27 тысяч 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусом с 11 по 17 октября, 94,2% не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.





"За 11-17 октября прививки получили 762 352 человека. Всего по состоянию на 18 октября по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины привились 8 065 760 человек, двумя дозами - 6 573 564 человека", - сообщили в Минздраве.





Сообщается, что по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, не вакцинированные люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма Дельта, чем вакцинированные. Риск заболеть у не привитых в 6 раз выше чем те, кто получил две дозы вакцины.





Также, на статистику заболеваемости среди вакцинированных могут влиять поддельные документы о вакцинации. Человек с поддельным сертификатом имеет высокие шансы заболеть и умереть от COVID-19, хотя будет считаться, что он вакцинирован.





















































































Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Киеве умерли 26 человек от коронавируса. Это наибольшее количество с 12 мая, когда умерли 29 инфицированных.