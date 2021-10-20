Из бардов в вице-спикеры. История взлета депутата Корниенко

В Верховной Раде завершились кадровые перестановки после отставки Дмитрия Разумкова. Новым первым вице-спикером парламента вместо ушедшего на повышение Руслана Стефанчука стал Александр Корниенко.

Корниенко не простой депутат – он еще и действующий глава партии Слуга народа, причем оставлять пост он не собирается.

Корреспондент.net вспомнил биографию свежеиспеченного спикера.

Бард-песенник

Корниенко начинал свою карьеру в качестве журналиста, затем был концертным директором и менеджером украинской рок-группы Крошка (до этого - Крошка Цахес) и исполнительным продюсером творческого объединения Последняя баррикада.

Был Корниенко и социальным тренером, и бизнес-тренером, и консультантом по развитию.

Вместе с другом Корниенко сочинял песни и исполнял их в барах в рамках проекта 2Саша.

Политическая карьера

С 2006 года Корниенко среди прочего занимался и политическим консультированием на избирательных кампаниях. Работал с разными силами и кандидатами.

В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от Самопомощь Александра Сенкевича.

В команде Владимира Зеленского Корниенко находится с самого старта политического пути нынешнего президента. Корниенко координировал волонтерский проект ЗеКоманда, организовывал работу по наполнению избирательных комиссий, проект День выборов.

С мая 2019 года - на внеочередных парламентских выборах 2019 года, руководитель предвыборного штаба партии Слуга народа. Избран народным депутатом Украины от партии Слуга народа, №7 в списке. Первый замглавы фракции Слуга народа.

10 ноября 2019 года Слуга народа избрала Корниенко главой партии вместо Дмитрия Разумкова. Теперь Корниенко зашел и в президиум парламента, причем так получается, что тоже вместо Разумкова.

После назначения вице-спикером Корниенко не собирается покидать пост главы партии. "Что касается моего руководства партией Слуга народа – закон не имеет запретов на этот счет, это политическая должность. Глава Верховной Рады, первый заместитель и заместитель главы Верховной Рады – это политические должности, как и глава партии. Нет ограничений. Это не государственная служба, это просто отдельные должности публичной службы, скажем так”, - заявил Корниенко.

На вопрос, как он планирует совмещать должность первого вице-спикера парламента и главы партии, Корниенко сказал, что будет больше работать и меньше спать.

Большие планы

Корниенко во время выступления перед избранием первым вице-спикером сказал, что смарт-государству нужен "смарт-парламент". Он хочет сделать так, "чтобы реформы не тонули в парламенте".

Корниенко заявил, что парламенту нужна модернизация, иначе доверие к Верховной Раде, которое сейчас составляет 3%, будет дальше падать. Преодоление "парламентского спама" он назвал среди тактических задач.

"Парламент должен оставаться местом для дискуссии... но парламент – это не только место для дискуссий. Верховная Рада – это орган, от которого люди ждут результатов для себя. Процедура важна, демократия – это процедура, но кто сказал, что мы должны неуклонно следовать процедурам, которые были созданы в эпоху старой политики и были настроены на то, чтобы законсервировать главные ее черты: коррупцию и ложь. Разве мы не имеем права изменить процедуру ради более эффективного и дееспособного парламента? Если мы с вами изменили карту Украины, отменили позорные моратории, открыли рынки, у нас должно хватить политической воли и экспертизы реформировать и регламент Верховной Рады. Нужна комплексная реформа парламентских процедур и процессов, иначе парламент дальше будет толочь воду в ступе, тормозя процесс трансформации страны", - заявил Корниенко.

Также новый первый вице-спикер сказал, что он – сторонник "оппозиционного дня", который бы раз в месяц мог проходить в парламенте.