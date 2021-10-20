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Новости
Украина
19 октября 21, 21:03
Из бардов в вице-спикеры. История взлета депутата Корниенко
Корниенко
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19 октября народные депутаты избрали первым заместителем главы Верховной Рады нардепа из Слуги народа Александра Корниенко.
19 октября народные депутаты избрали первым заместителем главы Верховной Рады нардепа из Слуги народа Александра Корниенко.

В Верховной Раде завершились кадровые перестановки после отставки Дмитрия Разумкова. Новым первым вице-спикером парламента вместо ушедшего на повышение Руслана Стефанчука стал Александр Корниенко.

Корниенко не простой депутат – он еще и действующий глава партии Слуга народа, причем оставлять пост он не собирается.

Корреспондент.net вспомнил биографию свежеиспеченного спикера.

Бард-песенник

Корниенко начинал свою карьеру в качестве журналиста, затем был концертным директором и менеджером украинской рок-группы Крошка (до этого - Крошка Цахес) и исполнительным продюсером творческого объединения Последняя баррикада.

Был Корниенко и социальным тренером, и бизнес-тренером, и консультантом по развитию.

Вместе с другом Корниенко сочинял песни и исполнял их в барах в рамках проекта 2Саша. 

Политическая карьера

С 2006 года Корниенко среди прочего занимался и политическим консультированием на избирательных кампаниях. Работал с разными силами и кандидатами. 

В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от Самопомощь Александра Сенкевича.

В команде Владимира Зеленского Корниенко находится с самого старта политического пути нынешнего президента. Корниенко координировал волонтерский проект ЗеКоманда, организовывал работу по наполнению избирательных комиссий, проект День выборов.

С мая 2019 года - на внеочередных парламентских выборах 2019 года, руководитель предвыборного штаба партии Слуга народа. Избран народным депутатом Украины от партии Слуга народа, №7 в списке. Первый замглавы фракции Слуга народа.

10 ноября 2019 года Слуга народа избрала Корниенко главой партии вместо Дмитрия Разумкова. Теперь Корниенко зашел и в президиум парламента, причем так получается, что тоже вместо Разумкова.

После назначения вице-спикером Корниенко не собирается покидать пост главы партии. "Что касается моего руководства партией Слуга народа – закон не имеет запретов на этот счет, это политическая должность. Глава Верховной Рады, первый заместитель и заместитель главы Верховной Рады – это политические должности, как и глава партии. Нет ограничений. Это не государственная служба, это просто отдельные должности публичной службы, скажем так”, - заявил Корниенко.

На вопрос, как он планирует совмещать должность первого вице-спикера парламента и главы партии, Корниенко сказал, что будет больше работать и меньше спать.

Большие планы

Корниенко во время выступления перед избранием первым вице-спикером сказал, что смарт-государству нужен "смарт-парламент". Он хочет сделать так, "чтобы реформы не тонули в парламенте".

Корниенко заявил, что парламенту нужна модернизация, иначе доверие к Верховной Раде, которое сейчас составляет 3%, будет дальше падать. Преодоление "парламентского спама" он назвал среди тактических задач.

"Парламент должен оставаться местом для дискуссии... но парламент – это не только место для дискуссий. Верховная Рада – это орган, от которого люди ждут результатов для себя. Процедура важна, демократия – это процедура, но кто сказал, что мы должны неуклонно следовать процедурам, которые были созданы в эпоху старой политики и были настроены на то, чтобы законсервировать главные ее черты: коррупцию и ложь. Разве мы не имеем права изменить процедуру ради более эффективного и дееспособного парламента? Если мы с вами изменили карту Украины, отменили позорные моратории, открыли рынки, у нас должно хватить политической воли и экспертизы реформировать и регламент Верховной Рады. Нужна комплексная реформа парламентских процедур и процессов, иначе парламент дальше будет толочь воду в ступе, тормозя процесс трансформации страны", - заявил Корниенко.

Также новый первый вице-спикер сказал, что он – сторонник "оппозиционного дня", который бы раз в месяц мог проходить в парламенте.
Korrespondent
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