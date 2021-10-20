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19 октября 21, 21:44
"Кровавое" полнолуние 20 октября: что можно и нельзя делать
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Полная Луна добавляет событиям динамизма.
20 октября в 17:57 по Киеву состоится полнолуние в этом месяце. Перед этим произойдет два важных астрологических событий - возвращение и Меркурия, и Юпитера в директное движение. Начинается выход из застоя и подвешеного состояния, вторая половина октября будет благоприятной. 

Полнолуние октября называют — "Кровавой" Луной или Луной Охотника — одна из самых мистических дат в календаре, ведь это полнолуние перед Хэллоуином. Также это полнолуние имеет множество имен: Луна Опадающих Листьев, Луна Путешествий, Луна Умирающей Травы, Луна Десяти Холодов. Все они так или иначе связаны с тем, чем раньше занимались люди в этот период года. 

Полная луна в октябре открывает возможности для самых разных практик и занятий. Движение вперед после периода ретроградности некоторых планет просто будет видно невооруженным глазом. Начнут разрешаться ситуации и появляться новые возможности для развития, для осуществления желаний во всех сферах жизни. Но важно, что новые шансы и перспективы нужно видеть.

Важным аспектом во время полнолуния будет тема партнерства, на это нужно обратить внимание. Полнолуние  – хорошее время, чтобы решить проблемы, связанные со ссорами и скандалами.

Также полная Луна добавляет текущим событиям динамизма и скорости, усиливает желание действовать, получать быстрый результат. Эта дата отлично подходит для запуска тем, связанным с карьерой, социальной реализацией. 

Полнолуние 20 октября: что нужно делать 

- Декорировать жилище темно-синими, коричневыми, фиолетовыми тканями.
- Ставить в вазы шалфей, розмарин, тимьян, мяту и цикламен.
- Положить возле вашего рабочего стола кристалы обсидиана, аметиста, турмалина. 
- Обратить внимание на возможности для роста финансового достатка, реализации себя, развитие бизнеса или своего дела. 

Если в доме часто ссорятся супруги, нужно сделать так: насыпьте смесь, состоящую в равных пропорциях из освященной соли, чертополоха и листьев мяты, с внутренней стороны дома у порога. Насыпьте на пол по периметру кроватей супругов, детей, членов семьи. Пусть все лежит так три дня и три ночи. Затем заметите все веником и закопайте в удаленном месте.

Кроме того, астрологи считают, что каждое полнолуние негативно влияет на человека. Учитывая то, что в октябре луна находится в знаке Овна, вы можете подвергаться резким перепадам настроения, импульсивным поступкам и желанию решать любые вопросы эмоционально. Поэтому лучше всего в период полнолуния заняться медитацией, дыхательными упражнениями и улучшать свое внутреннее состояние.

Что нельзя делать в полнолуние

Из-за того, что полнолуние в октябре наступит за неделю до Дня Всех Святых, эзотерики рекомендуют придерживаться правил Хэллоуина. Согласно легендам, 31 октября день соединяется с ночью, нечистая сила выходит в мир живых и может нападать на людей. Поэтому желательно не выходить из дома, ни с кем не знакомиться и не доверять посторонним людям.


Источник: tsn.ua
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