"Кровавое" полнолуние 20 октября: что можно и нельзя делать

20 октября в 17:57 по Киеву состоится полнолуние в этом месяце. Перед этим произойдет два важных астрологических событий - возвращение и Меркурия, и Юпитера в директное движение. Начинается выход из застоя и подвешеного состояния, вторая половина октября будет благоприятной.





Полнолуние октября называют — "Кровавой" Луной или Луной Охотника — одна из самых мистических дат в календаре, ведь это полнолуние перед Хэллоуином. Также это полнолуние имеет множество имен: Луна Опадающих Листьев, Луна Путешествий, Луна Умирающей Травы, Луна Десяти Холодов. Все они так или иначе связаны с тем, чем раньше занимались люди в этот период года.





Полная луна в октябре открывает возможности для самых разных практик и занятий. Движение вперед после периода ретроградности некоторых планет просто будет видно невооруженным глазом. Начнут разрешаться ситуации и появляться новые возможности для развития, для осуществления желаний во всех сферах жизни. Но важно, что новые шансы и перспективы нужно видеть.





Важным аспектом во время полнолуния будет тема партнерства, на это нужно обратить внимание. Полнолуние – хорошее время, чтобы решить проблемы, связанные со ссорами и скандалами.





Также полная Луна добавляет текущим событиям динамизма и скорости, усиливает желание действовать, получать быстрый результат. Эта дата отлично подходит для запуска тем, связанным с карьерой, социальной реализацией.





Полнолуние 20 октября: что нужно делать





- Декорировать жилище темно-синими, коричневыми, фиолетовыми тканями.

- Ставить в вазы шалфей, розмарин, тимьян, мяту и цикламен.

- Положить возле вашего рабочего стола кристалы обсидиана, аметиста, турмалина.

- Обратить внимание на возможности для роста финансового достатка, реализации себя, развитие бизнеса или своего дела.





Если в доме часто ссорятся супруги, нужно сделать так: насыпьте смесь, состоящую в равных пропорциях из освященной соли, чертополоха и листьев мяты, с внутренней стороны дома у порога. Насыпьте на пол по периметру кроватей супругов, детей, членов семьи. Пусть все лежит так три дня и три ночи. Затем заметите все веником и закопайте в удаленном месте.





Кроме того, астрологи считают, что каждое полнолуние негативно влияет на человека. Учитывая то, что в октябре луна находится в знаке Овна, вы можете подвергаться резким перепадам настроения, импульсивным поступкам и желанию решать любые вопросы эмоционально. Поэтому лучше всего в период полнолуния заняться медитацией, дыхательными упражнениями и улучшать свое внутреннее состояние.

Что нельзя делать в полнолуние

Из-за того, что полнолуние в октябре наступит за неделю до Дня Всех Святых, эзотерики рекомендуют придерживаться правил Хэллоуина. Согласно легендам, 31 октября день соединяется с ночью, нечистая сила выходит в мир живых и может нападать на людей. Поэтому желательно не выходить из дома, ни с кем не знакомиться и не доверять посторонним людям.





