Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима тишины со стороны сепаратистов на Донбассе, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 20 октября.





Так, в направлении Авдеевки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.





В сторону Зайцево противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





Украинские позиции у Гранитного и Лопаскино были обстреляны из минометов калибра 120-мм.





Вблизи Катериновки противник дважды вел огонь, используя минометы калибра 120-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.





Неподалеку Водяного, что на Приазовье, сепаратисты совершили обстрел из минометов калибра 82-мм.





Позиции ООС у Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.





"Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному была предоставлена домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – рассказали в штабе.





Также указано, что на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.





По состоянию на 7:00 утра 20 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.



