Праздники 20 октября 2021: факты, традиции, приметы

В григорианском календаре 20 октября − 293-й день 2021 года. До конца года остается 72 дня.





Какие праздники 20 октября в Украине и мире

Международный день ленивца

Международный день повара

День кока

День пополнения запасов на зиму

Всемирный день достоинства

День анекдотических собраний

Международный день авиадиспетчера

Всемирный день борьбы с остеопорозом

Всемирный день статистики

День борьбы с заболеванием раком молочной железы в Украине

День борьбы с заболеванием раком молочной железы в Украине

Какие события произошли 20 октября

1714 год - Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга

1924 год - в Харькове открыта первая в УССР радиостанцию.1868 - В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.

1999 год - найден замороженный Мамут.

2007 год - премьера в Украине серии Obsoletely Fabulous мультсериала Футурама.





Кто родился 20 октября

1891 год - английский физик, открывший нейтрон, Нобелевский лауреат Джеймс Чедвик

1923 год - испанский бизнесмен, основатель компании Чупа Чупс Энрике Бернат.

1955 год - американский композитор Томас Ньюман.

1971 год - австралийская певица, актриса, фотомодель, дизайнер Данни Миноуг.





Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память Сергея Зимнего или Сергия-начальника. Святой Сергей Нуромский жил в XIV веке, который был учеником Сергия Радонежского и приехал на Русь из Греции. После нескольких лет, проведенных в обители, он поселился уединенно на реке Нурма. Когда к святому присоединились около 40 паломников, вместе они построили храм и несколько келий, чтобы продолжать вести отшельнический образ жизни.





А вот о жизни еще одного Сергея - преподобного Сергия Печерского - практически ничего неизвестно. Предполагается, что он жил в XII-XIII веках и получил прозвание Послушливый за то, что отрекся от собственной воли дабы совершить послушание настоятелю.





Приметы

Если на Сергея Зимнего снег уже лежит, а на деревьях все еще есть листья, значит, снег скоро растает.

Если 20 октября ляжет снег, то зима вступит в свои права на Матренин день.

20 октября стоит хорошая погода - такая будет в течение следующих трех недель.

Мутная луна - предвестник морозов и снежной погоды.

У кого сегодня именины

Именины 20 октября отмечают: Марк, Пелагея, Николай, Леонтий, Сергей, Иосиф, Юлиан.



