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Украина
20 октября 21, 11:45
Праздники 20 октября 2021: факты, традиции, приметы
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Всемирный день борьбы с остеопорозом, день статистики и день борьбы с заболеванием раком молочной железы в Украине - самые интересные факты 20 октября.
В григорианском календаре 20 октября − 293-й день 2021 года. До конца года остается 72 дня.

Какие праздники 20 октября в Украине и мире
 
Международный день ленивца
Международный день повара
День кока
День пополнения запасов на зиму
Всемирный день достоинства
День анекдотических собраний
Международный день авиадиспетчера
Всемирный день борьбы с остеопорозом
Всемирный день статистики
День борьбы с заболеванием раком молочной железы в Украине 
День борьбы с заболеванием раком молочной железы в Украине 
 
Какие события произошли 20 октября
 
1714 год - Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга
1924 год - в Харькове открыта первая в УССР радиостанцию.1868 - В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.
1999 год - найден замороженный Мамут.
2007 год - премьера в Украине серии Obsoletely Fabulous мультсериала Футурама.

Кто родился 20 октября
 
1891 год - английский физик, открывший нейтрон, Нобелевский лауреат Джеймс Чедвик
1923 год - испанский бизнесмен, основатель компании Чупа Чупс Энрике Бернат.
1955 год - американский композитор Томас Ньюман.
1971 год - австралийская певица, актриса, фотомодель, дизайнер Данни Миноуг.

Народные и церковные праздники
 
В этот день православная церковь чтит память Сергея Зимнего или Сергия-начальника. Святой Сергей Нуромский жил в XIV веке, который был учеником Сергия Радонежского и приехал на Русь из Греции. После нескольких лет, проведенных в обители, он поселился уединенно на реке Нурма. Когда к святому присоединились около 40 паломников, вместе они построили храм и несколько келий, чтобы продолжать вести отшельнический образ жизни.

А вот о жизни еще одного Сергея - преподобного Сергия Печерского - практически ничего неизвестно. Предполагается, что он жил в XII-XIII веках и получил прозвание Послушливый за то, что отрекся от собственной воли дабы совершить послушание настоятелю.

Приметы
 
Если на Сергея Зимнего снег уже лежит, а на деревьях все еще есть листья, значит, снег скоро растает.
Если 20 октября ляжет снег, то зима вступит в свои права на Матренин день.
20 октября стоит хорошая погода - такая будет в течение следующих трех недель.
Мутная луна - предвестник морозов и снежной погоды.
 
У кого сегодня именины
 
Именины 20 октября отмечают: Марк, Пелагея, Николай, Леонтий, Сергей, Иосиф, Юлиан.

Источник: https://korrespondent.net/
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