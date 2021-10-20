В Украине за сутки рекордное число COVID-прививок

В Украине за минувшие сутки, 19 октября, от коронавируса вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.





Отмечается, что одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 84 446 человек.





С начала вакцинальной кампании в Украине уже привито 8 207 903 человека, из которых получили одну дозу - 8 207 901, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 658 010 человек.





В общем количестве в стране проведено 14 865 911 прививок.



