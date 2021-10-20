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20 октября 21, 12:02
На шахте в "ЛНР" произошел серьезный пожар
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Произошедшее накануне днем возгорание потушили лишь сегодня утром. Из шахты эвакуировали почти полторы сотни горняков.
В "ЛНР" произошел пожар  на шахте Молодогвардейская, в результате чего более 140 горняков были эвакуированы. Об этом в среду, 20 октября, сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР".

Отмечается, что пожар возник 19 октября в 13:10.

"Огонь вспыхнул в 21 восточном конвейерном ходке на сопряжении с 29 орловским конвейерным ходком. В 15:46 на поверхность шахты выведен 141 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать к 3:30 утра 20 октября. К тушению пожара были привлечены 14 отделений спасателей.

Источник: https://korrespondent.net/
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