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Новости
Украина
20 октября 21, 12:09
Разведка предупредила о провокациях против ОБСЕ
ОБСЕ
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На днях сепаратисты Донецкой области блокировали наблюдателей миссии ОБСЕ, разведка ожидает новых провокаций.
Украинская разведка ожидает новых провокаций против миссии ОБСЕ на Донбассе, сообщается на сайте ГУР в среду, 20 октября.

Там отметили, что блокирование наблюдателей на Донбассе продемонстрировало пренебрежение властями РФ всех норм международного права и их неспособность соблюдать взятые на себя обязательства.

В разведке заявляют, что целью оккупационных администраций на Донбассе является создание искусственных проблем для работы наблюдателей ОБСЕ накануне переговоров министров иностранных дел в нормандском формате, которые планируются в ближайшее время.

"Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

Источник: https://korrespondent.net/
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