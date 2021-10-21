В Украине рекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19

За сутки 20 октября в Украине выявили 22 415 заболевших COVID-19 (днем ранее – 18 912), умерли 546 инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава. Согласно данным на портале СНБО, это рекордные показатели за все время эпидемии.

Самая высокая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Харьковской (1319) и Днепропетровской (1308) областях. В Киеве – 1192 новых случая.

Во всей Украине выздоровели 8036 пациентов с COVID-19 (7605), были госпитализированы 4892 человека (5468).

В стране сделали 135 912 тестов на коронавирус (137 355): методом ПЦР – 71 841 (67 258), ИФА – 16 968 (14 142), экспресс-тестов – 47 103 (55 955).

На утро 21 октября в Украине выявили 2 701 600 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 62 389 заразившихся, выздоровели – 2 352 835.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:





Киев – 1192 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1023);

Винницкая область – 462 (444);

Волынская – 436 (496);

Днепропетровская – 1308 (1253);

Донецкая – 1058 (1040);

Житомирская – 1562 (640);

Закарпатская – 319 (239);

Запорожская – 1355 (1225);

Ивано-Франковская – 861 (446);

Киевская – 728 (562);

Кировоградская – 156 (112);

Луганская – 819 (742);

Львовская – 1388 (943);

Николаевская – 410 (437);

Одесская – 1528 (1606);

Полтавская – 996 (935);

Ровенская – 705 (782);

Сумская – 1100 (912);

Тернопольская – 787 (588);

Харьковская – 1319 (1242);

Херсонская – 1143 (947);

Хмельницкая – 1002 (954);

Черкасская – 469 (544);

Черновицкая – 578 (622);

Черниговская – 734 (178).





Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.









Кабмин поручил точечно усилить карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. В правительстве также заявили, что семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения.





Президент Владимир Зеленский заявил, что есть два варианта: локдаун или массовая вакцинация от коронавируса.

