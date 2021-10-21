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Новости
Украина
21 октября 21, 08:45
В Украине рекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19
ковид
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В Украине рекордная заболеваемость и смертность от коронавируса.

За сутки 20 октября в Украине выявили 22 415 заболевших COVID-19 (днем ранее – 18 912), умерли 546 инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава. Согласно данным на портале СНБО, это рекордные показатели за все время эпидемии.

Самая высокая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Харьковской (1319) и Днепропетровской (1308) областях. В Киеве – 1192 новых случая.

Во всей Украине выздоровели 8036 пациентов с COVID-19 (7605), были госпитализированы 4892 человека (5468).

В стране сделали 135 912 тестов на коронавирус (137 355): методом ПЦР – 71 841 (67 258), ИФА – 16 968  (14 142), экспресс-тестов – 47 103 (55 955).

На утро 21 октября в Украине выявили 2 701 600 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 62 389 заразившихся, выздоровели – 2 352 835.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1192 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1023);
Винницкая область – 462 (444);
Волынская – 436 (496);
Днепропетровская – 1308 (1253);
Донецкая – 1058 (1040);
Житомирская – 1562 (640);
Закарпатская – 319 (239);
Запорожская – 1355 (1225);
Ивано-Франковская – 861 (446);
Киевская – 728 (562);
Кировоградская – 156 (112);
Луганская – 819 (742);
Львовская – 1388 (943);
Николаевская – 410 (437);
Одесская – 1528 (1606);
Полтавская – 996 (935);
Ровенская – 705 (782);
Сумская – 1100 (912);
Тернопольская – 787 (588);
Харьковская – 1319 (1242);
Херсонская – 1143 (947);
Хмельницкая – 1002 (954);
Черкасская – 469 (544);
Черновицкая – 578 (622);
Черниговская – 734 (178).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Напомним, пять областей Украины находятся в красной зоне карантина, с 23 октября в нее войдет и Сумская область. По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев находится на пороге красной зоны. 

Кабмин поручил точечно усилить карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. В правительстве также заявили, что семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть два варианта: локдаун или массовая вакцинация от коронавируса.
liga.net
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