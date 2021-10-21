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Новости
Украина
21 октября 21, 10:17
Газ стран ЕС предлагают хранить в Украине
газ
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Такое предложение сделал Укртрансгаз. В ЕС уже начали поиск подходящих площадок для долгосрочного хранения объемов страхового газа.
Страховые запаса газа стран Евросоюза могут храниться в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ). Такое предложение прозвучало от Укртрансгаза как Оператора газохранилищ Украины. Об этом сообщается на сайте компании.

Глава Укртрансгаза Сергей Перелома в рамках Украинского инвестиционного газового конгресса сообщил, что в текущем году на энергетическом рынке Европы сложилась критическая ситуация. Поэтому руководство ЕС вернулось к вопросу страховых запасов голубого топлива, которые позволили бы минимизировать угрозы энергетической безопасности стран ЕС в случае дефицита поставок газа или резкого колебания цен, как это происходит в последние несколько месяцев.

Европейская комиссия уже начала изучать данную тему и занялась поиском потенциальных площадок для долгосрочного хранения объемов "страхового" газа.

"Украинские ПХГ готовы взять на себя функцию хранения страховых запасов газа стран ЕС. Самые большие в Европе объемы и достаточные объемы свободных мощностей украинских подземок открывают широкие возможности для долгосрочного хранения таких запасов", - сказал Сергей Перелома.

Для этого, отметил руководитель компании, надо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться, и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности, между Украиной, Польшей и Венгрией.

"Такое партнерство будет надежным и безусловно взаимовыгодным как для Украины, так и для стран ЕС", - подчеркнул Перелома.

Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд куб. м и является крупнейшим среди стран Европы.

Источник: https://korrespondent.net/
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