Украина внесла в "черный список" еще семерых граждан РФ

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских культурных деятелей в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте министерства.





Перечень граждан России, создающих угрозу нацбезопасности, был обновлен по запросу СБУ.





Так, в список попали:





российский режиссер Максим Бриус,

продюсер и сценарист Генрих Кен,

продюсер Сергей Щеглов,

актер Михаил Вассербаум,

операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.





Это создатели и актеры пропагандистского фильма Солнцепек российского производства о событиях в Луганске в 2014 году.





Наличие граждан в перечне Минкульта означает, что в Украине запрещено показывать фильмы с их участием, демонстрировать их выступления.



