Украина внесла в "черный список" еще семерых граждан РФ

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских культурных деятелей в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте министерства.
Перечень граждан России, создающих угрозу нацбезопасности, был обновлен по запросу СБУ.
Так, в список попали:
российский режиссер Максим Бриус,
продюсер и сценарист Генрих Кен,
продюсер Сергей Щеглов,
актер Михаил Вассербаум,
операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.
Это создатели и актеры пропагандистского фильма Солнцепек российского производства о событиях в Луганске в 2014 году.
Наличие граждан в перечне Минкульта означает, что в Украине запрещено показывать фильмы с их участием, демонстрировать их выступления.