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Новости
Украина
21 октября 21, 10:19
Украина внесла в "черный список" еще семерых граждан РФ
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В перечень создающих угрозу нацбезопасности попали российские продюсеры, операторы, режиссер и актер.
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских культурных деятелей в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте министерства.

Перечень граждан России, создающих угрозу нацбезопасности, был обновлен по запросу СБУ.

Так, в список попали:

российский режиссер Максим Бриус,
продюсер и сценарист Генрих Кен,
продюсер Сергей Щеглов,
актер Михаил Вассербаум,
операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.

Это создатели и актеры пропагандистского фильма Солнцепек российского производства о событиях в Луганске в 2014 году.

Наличие граждан в перечне Минкульта означает, что в Украине запрещено показывать фильмы с их участием, демонстрировать их выступления.

Источник: https://korrespondent.net/
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