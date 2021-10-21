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Новости
Украина
21 октября 21, 10:23
В Украине выросли цены на жилье на 15% - Госстат
жилье
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На первичном рынке цены на жилплощадь выросли на 14,3%. На вторичном рынке жилье за год повысилось в цене на 17%.
Индекс цен на жилье в Украине по итогам июля-сентября текущего года составил 115,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства, цены на жилплощадь на первичном рынке выросли на 14,3%. Больше всего зафиксировано подорожание трехкомнатных квартир - на 16,3%, а меньше всего - двухкомнатных (на 13,4%).

На вторичном рынке жилье за год повысилось в цене на 17%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 18,4%, меньше всего - трехкомнатные (на 15,8%).

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года цены на жилье в Украине выросли на 13,8%; на первичном рынке на 12,5%, на вторичном - на 14,9%.

Источник: https://korrespondent.net/
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