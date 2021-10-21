В Украине выросли цены на жилье на 15% - Госстат

Индекс цен на жилье в Украине по итогам июля-сентября текущего года составил 115,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.





По данным ведомства, цены на жилплощадь на первичном рынке выросли на 14,3%. Больше всего зафиксировано подорожание трехкомнатных квартир - на 16,3%, а меньше всего - двухкомнатных (на 13,4%).





На вторичном рынке жилье за год повысилось в цене на 17%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 18,4%, меньше всего - трехкомнатные (на 15,8%).





По сравнению с четвертым кварталом 2020 года цены на жилье в Украине выросли на 13,8%; на первичном рынке на 12,5%, на вторичном - на 14,9%.



