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Украина
21 октября 21, 10:35
ОБСЕ осудила блокировку работы миссии на Донбассе
ОБСЕ
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В организации приветствовали разблокировку работы наблюдателей в Горловке и призвали к такому же шагу в отношении СММ в Донецке.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим главой ОБСЕ, и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид выразили глубокую озабоченность в связи с блокировкой работы Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом в среду, 20 октября, сообщила пресс-служба ОБСЕ.

В организации призвали немедленно устранить все препятствия, чтобы наблюдатели могли продолжать выполнять свои функции по разрешению конфликтов посредством мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью на востоке Украины.

"Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу Миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения. СММ должны быть обеспечены необходимые условия для выполнения ее работы на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом, минскими соглашениями и Общими согласованными выводами нормандского саммита", - подчеркнула Линде.

В свою очередь Шмид приветствовала разблокировку работы СММ в Горловке и в то же время заявила, что ситуация в Донецке "нарушает мандат Миссии, ограничивает прозрачность и подрывает доверие".

Напомним, с 17 октября в Горловке и Донецке были заблокированы наблюдатели миссии ОБСЕ после задержания военными представителя сепаратистов, гражданина России Андрея Косяка. Незаконные вооруженные формирования требовали его освобождения.

Источник: https://korrespondent.net/
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