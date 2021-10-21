Семь регионов на грани "красной" зоны

Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области рискуют попасть в "красную" зону карантина по коронавирусу, если не усилят ограничения. С таким заявлением в среду, 20 октября, выступил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.





Так, глава ведомства призвал местные власти усилить противоэпидемические мероприятия и увеличить темпы COVID-вакцинации.





"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высокое. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, не были вакцинированы", - отметил Чернышев.





Напомним, сейчас в "красной" зоне находятся пять областей Украины - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская. С 23 октября этот список пополнит и Сумская область.



