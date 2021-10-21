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Новости
Украина
21 октября 21, 10:44
Киев и Лондон обсуждают поставки боевых ракет
Brimstone
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Украина намерена купить у Британии ракеты Brimstone, разработанные ее подразделением международного консорциума MBDA, утверждают медиа.
Оборонные ведомства Украины и Великобритании ведут переговоры о продаже Киеву вооружения, в частности боевых ракет Brimstone. Об этом в ночь на четверг, 21 октября, сообщила газета The Times со ссылкой на украинского дипломата.

"Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ей оружия впервые на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата украинской территории", - говорится в материале.

По данным издания, упомянутыми ракетами, в случае заключения сделки, могут быть оснащены самолеты и корабли Вооруженных сил Украины. Стоимость одной единицы такого вооружения, как утверждается, составляет около 138 тысяч долларов.

Источник отметил, пишет газета, что договоренность такого рода станет первой для властей Британии.

Как указано в материале, ракеты Brimstone разработаны британским подразделением международного консорциума MBDA. Они использовались британской армией во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.

Brimstone - высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля". Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся со скоростью более 100 км/ч цели. Вес - 49 кг, длина - 1,8 метра. Максимальная дальность пуска - 11,2 километра, а высота - 6 километров.

Источник: https://korrespondent.net/
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