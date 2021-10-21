Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный

На Донбассе сепаратисты зафиксировали 14 нарушений режима "тишины" - трижды применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 октября.





"Возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении.





Кроме того, у Новолуганского сепаратисты три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В сторону Причепиловки противник вел обстрел из стрелкового оружия. У Новотошковского огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.





В районе Новоселовки Второй и Верхнеторецкого сепаратисты применили беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-25. На Донетчине также зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.





Один украинский военнослужащий получил ранения - сейчас он находится в лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии.





С начала суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. В районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.





Чтобы заставить сепаратистов прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.



