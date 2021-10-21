В Украине рекордное число COVID-случаев за день

В Украине за день подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября.





При этом выздоровели уже 2352835 украинцев (накануне - 8 306), а скончались 62389 человек (накануне - 546). В больницы за день попали 4892 украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.





Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):





Киев - 1192/7237

Винницкая - 462/3226

Волынская - 436/2310

Днепропетровская - 1308/7855

Донецкая - 1058/4096

Житомирская - 1562/2565

Закарпатская - 319/2143

Запорожская - 1355/3551

Ивано-Франковская - 861/3104

Киевская - 728/3430

Кировоградская - 156/1619

Луганская - 819/1730

Львовская - 1388/7088

Николаевская - 410/2117

Одесская - 1528/6895

Полтавская - 996/3459

Ровенская - 705/2385

Сумская - 1100/2207

Тернопольская - 787/2356

Харьковская - 1319/5881

Херсонская - 1143/1737

Хмельницкая - 1002/2490

Черкасская - 469/2110

Черновицкая - 578/1677

Черниговская - 734/2337



