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Новости
Украина
21 октября 21, 10:54
В Украине рекордное число COVID-случаев за день
COVID-19
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В больницы за сутки попали почти 5 тысяч украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.
В Украине за день подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября.

При этом выздоровели уже 2352835 украинцев (накануне - 8 306), а скончались 62389 человек (накануне - 546). В больницы за день попали 4892 украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

Киев - 1192/7237
Винницкая - 462/3226
Волынская - 436/2310
Днепропетровская - 1308/7855
Донецкая - 1058/4096
Житомирская - 1562/2565
Закарпатская - 319/2143
Запорожская - 1355/3551
Ивано-Франковская - 861/3104
Киевская - 728/3430
Кировоградская - 156/1619
Луганская - 819/1730
Львовская - 1388/7088
Николаевская - 410/2117
Одесская - 1528/6895
Полтавская - 996/3459
Ровенская - 705/2385
Сумская - 1100/2207
Тернопольская - 787/2356
Харьковская - 1319/5881
Херсонская - 1143/1737
Хмельницкая - 1002/2490
Черкасская - 469/2110
Черновицкая - 578/1677
Черниговская - 734/2337

Источник: https://korrespondent.net/
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