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Новости
Украина
21 октября 21, 10:56
В Украине рекорд по COVID-вакцинации
вакцина
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За день в Украине сделали более 251 тысячи прививок от коронавируса, при этом первую дозу получили почти 166 тысяч человек.
В Украине за день от Covid-19 вакцинировали 251 тысячу человек - это рекорд с начала прививочной кампании. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября.

"20 октября от Covid-19 вакцинировано более 251 тысячи украинцев! Всего проведено более 15 млн прививок", - сказано в сообщении.

Накануне 251 254 человека были вакцинированы против коронавируса. При этом первую дозу вакцины получили 165 649 человек, вторую дозу - 85 605 человек. Всего с начала прививочной кампании проведено 15 117 165 прививок, привиты 8 373 552 человека. Одну дозу вакцины получили 8 373 550 украинцев, а полностью иммунизированы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).



Источник: https://korrespondent.net/
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