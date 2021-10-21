В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине из-за мощного ветра в четверг, 21 октября, объявили штормовое предупреждение по всей территории страны. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.





"Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в предупреждении.





Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности.





Также до 23 октября в западных, восточных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



