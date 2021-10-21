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Украина
21 октября 21, 10:58
В Украине объявлено штормовое предупреждение
штормовое предупреждение
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По всей территории страны сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах - до 25 м/с.
В Украине из-за мощного ветра в четверг, 21 октября, объявили штормовое предупреждение по всей территории страны. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

"Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Также до 23 октября в западных, восточных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: https://korrespondent.net/
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