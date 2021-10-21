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Новости
Украина
21 октября 21, 11:05
В ТКГ рассказали о состоянии Кравчука
Леонид Кравчук
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Кравчуку еще в конце июня сделали операцию на сердце, он находится на реабилитации в Германии.
Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук проходит лечение в Германии. Об этом в эфире канала НАШ рассказал спикер делегации Алексей Арестович.
 
"Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она довольно успешная. Увидим ли мы его до конца года - неизвестно. Перед операцией он сказал, что процент на успех не такой большой, но тем не менее, все удачно, я думаю, что он придет в себя", - сказал Арестович.
 
При этом он не стал прогнозировать, вернется ли Кравчук к переговорному процессу - этот вопрос в компетенции врачей.
 
Напомним, об ухудшении здоровья первого президента стало известно 28 июня, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции. 29 июня Кравчуку сделали операцию на сердце. Операция прошла по плану и без каких-либо побочных проблем, утверждал источник в окружении Кравчука.

Источник: https://korrespondent.net/
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