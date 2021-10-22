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22 октября 21, 13:53
Рада переголосует ряд правок закона об олигархах
Рада
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Профильный комитет принял решение переголосовать ряд спорных правок, из-за которых закон до сих пор не подписан.
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил переголосовать некоторые правки к закону об олигархах. Об этом сообщил в пятницу, 22 октября, нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.

"Оборонный комитет снова утром собрался и принял решение переголосовывать ряд правок к закону № 5599 об олигархах", - написал Железняк.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

Источник: https://korrespondent.net/
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