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Украина
22 октября 21, 13:55
Новые карантинные правила: перевозчики не вышла на маршруты
Автобус
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Перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей, в результате чего почти половина перевозчиков отказалась работать.
В Украине перевозчики отказываются выходить на маршруты после введения новых правил перевозок из-за усиления карантина. Так, в первый день действия новых правил около 45% автоперевозчиков отказалась работать. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Укрпас.

Отмечается, что 21 октября люди не смогли выехать из Киева в ряд городов, так как маршрутчики не хотели обслуживать пассажиров.

"Перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании Укрпас - перевозчики возвращаются к "теневым перевозкам", - сказал директор Укрпаса Максим Скляренко.

Пассажиры не смогли поехать в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

По данным компании, 21 октября на маршруты не вышло 45% автоперевозчиков.

По словам директора Укрпаса, компания для удобства пассажиров и перевозчиков развернула пункт экспресс-тестов на Центральном автовокзале Киева.

Укрпас – онлайн-сервис по продаже билетов, который имеет в управлении шесть автостанций в Киеве (Центральный автовокзал, автостанции Дачная, Подол, Дарница, Южная, Полесье) и 18 автостанций в Киевской области.

Источник: https://korrespondent.net/
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