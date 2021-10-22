Новые карантинные правила: перевозчики не вышла на маршруты

В Украине перевозчики отказываются выходить на маршруты после введения новых правил перевозок из-за усиления карантина. Так, в первый день действия новых правил около 45% автоперевозчиков отказалась работать. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Укрпас.





Отмечается, что 21 октября люди не смогли выехать из Киева в ряд городов, так как маршрутчики не хотели обслуживать пассажиров.





"Перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании Укрпас - перевозчики возвращаются к "теневым перевозкам", - сказал директор Укрпаса Максим Скляренко.





Пассажиры не смогли поехать в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.





По данным компании, 21 октября на маршруты не вышло 45% автоперевозчиков.





По словам директора Укрпаса, компания для удобства пассажиров и перевозчиков развернула пункт экспресс-тестов на Центральном автовокзале Киева.





Укрпас – онлайн-сервис по продаже билетов, который имеет в управлении шесть автостанций в Киеве (Центральный автовокзал, автостанции Дачная, Подол, Дарница, Южная, Полесье) и 18 автостанций в Киевской области.



