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Новости
Украина
22 октября 21, 13:58
Ляшко: Ковид может не исчезнуть никогда
Виктор Ляшко
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Коронавирус станет эпидболезнью, но люди могут вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса, считает министр.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что коронавирус может стать эпидемической болезнью, как грипп. Об этом он заявил в пятницу, 22 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что ковид может не исчезнуть никогда. Хорошая - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас", - сказал Ляшко.

По его словам, коронавирус станет эпидемической болезнью.

Также Ляшко рассказал о масштабах заболеваемости. По его словам, каждые 2-3 недели количество случаев коронавируса удваивается.

"На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет, каждые 2-3 недели количество случаев COVID-19 удваивается", - заявил он.

По его словам, количество звонков на 103 уже установило исторический рекорд. Также установлен исторический максимум количества выездов бригад "скорой" и количества госпитализаций.

Источник: https://korrespondent.net/
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