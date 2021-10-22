МОЗ подсчитал, сколько жизней спасла вакцинация

В Минздраве подсчитали, что за четыре месяца вакцинация от коронавируса спасла около 2,5 тысячи жизней. Такие данные озвучил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 22 октября.





"Фактор вакцинации за последние 4 месяца в Украине спас 2,5 тыс. жизней, а это размер населения города Батурин в Черниговской области", - сказал он.





По его словам, только вчера вакцинация спасла 181 жизнь. Он утверждает, что без вакцинации вчера число умерших от коронавируса составило бы 795, а 20 октября - 707 человек, но вакцинация спасла 161 жизнь, а 19 октября умерло от COVID-19 495 украинцев, без вакцинации это число увеличилось бы до 638 человек, то есть спасены еще 143 жизни.





Также Ляшко сообщил, что до конца года Украина получит 16 млн доз вакцин. Также есть гарантии поставок на следующие два года.



