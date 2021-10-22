Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.57
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 октября 21, 14:01
МОЗ подсчитал, сколько жизней спасла вакцинация
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В последние дни вакцинация спасает от смерти 100-200 человек, говорят в Минздраве. А за четыре месяца - 2,5 тысячи.
В Минздраве подсчитали, что за четыре месяца вакцинация от коронавируса спасла около 2,5 тысячи жизней. Такие данные озвучил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 22 октября.

"Фактор вакцинации за последние 4 месяца в Украине спас 2,5 тыс. жизней, а это размер населения города Батурин в Черниговской области", - сказал он.

По его словам, только вчера вакцинация спасла 181 жизнь. Он утверждает, что без вакцинации вчера число умерших от коронавируса составило бы 795, а 20 октября - 707 человек, но вакцинация спасла 161 жизнь, а 19 октября умерло от COVID-19 495 украинцев, без вакцинации это число увеличилось бы до 638 человек, то есть спасены еще 143 жизни.

Также Ляшко сообщил, что до конца года Украина получит 16 млн доз вакцин. Также есть гарантии поставок на следующие два года.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Для яких професій щеплення проти COVID-19 є обов’язковим?
В Украине за сутки 207 COVID-смертей
Названы страны, где еще не началась вакцинация от COVID-19
В Украине резкий скачок числа заболевших COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Избран новый председатель Верховного суда
noimageВ ОП отреагировали на нападение на дом замглавы
noimageЗеленский созывает СНБО вторую неделю подряд
noimageЗа ошибки в санкциях СНБО поплатились полицейские
noimageНазваны кандидаты на пост главы Верховного суда
Лента новостей