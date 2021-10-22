МОН рекомендует перевести ВУЗы на дистанционное обучение

В Украине рекомендуют перевести на дистанционное обучение высшие учебные заведения профессионального и последипломного образования всех форм собственности. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.





"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - отметил министр.





По его словам, обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.



