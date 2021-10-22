Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.57
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 октября 21, 14:04
МОН рекомендует перевести ВУЗы на дистанционное обучение
Сергей Шкарлет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дистанционку предлагают ввести с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального, высшего, последипломного образования.
В Украине рекомендуют перевести на дистанционное обучение высшие учебные заведения профессионального и последипломного образования всех форм собственности. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - отметил министр.

По его словам, обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
ГПУ решила проконтролировать цены на учебники
В Одессе гдрядут школьные реформы
ВУЗы готовятся к вступительной кампании 2012 года
Табачник хочет добавить студентам обязанностей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Избран новый председатель Верховного суда
noimageВ ОП отреагировали на нападение на дом замглавы
noimageЗеленский созывает СНБО вторую неделю подряд
noimageЗа ошибки в санкциях СНБО поплатились полицейские
noimageНазваны кандидаты на пост главы Верховного суда
Лента новостей