Названы кандидаты на пост главы Верховного суда

Верховный суд могут возглавить Всеволод Князев, Владимир Погребняк и Олег Ткачук. Выборы председателя должны состояться на пленуме в пятницу 22 октября, сообщает РБК-Украина.





Известно, что Князев является секретарем Большой палаты Верховного суда. До этого работал в Николаеве в областном админсуде и был его председателем. Также вел преподавательскую деятельность и имеет адвокатское удостоверение.





Владимир Погребняк является судьей Кассационного хозсуда ВС. Он родился в Харьковской области, работал в районном суде Изюма, а с 2012 – в Высшем хозяйственном суде.





Олег Ткачук является судьей Кассационного гражданского суда ВС. Был главой Совета судей.





Новый глава Верховного суда вступит в должность с 1 декабря сроком на четыре года. При этом часть судей выступила против проведения выборов главы ВС 22 октября, так как действующий председатель Валентина Данишевская еще не ушла с должности. Но большинство на пленуме (135 против 20) не поддержало такую позицию.





Напомним, 8 октября глава Верховного суда Валентина Данишевская анонсировала свою отставку и созвала пленум для избрания нового председателя. Кроме того, она подчеркнула, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.



