За ошибки в санкциях СНБО поплатились полицейские

За ошибки в составлении санкционных списков СНБО уволено руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 22 октября, сообщил глава МВД Денис Монастырский.





Он пояснил, что в списках были технические ошибки - неверные буквы в фамилиях или числа в датах рождения. Всего зафиксировано 108 таких исправлений.





При этом из санкционных списков никого не исключили. По словам главы МВД, в основном это криминальные авторитеты.





"Относительно ответственности - была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности, руководство Департамента стратегических расследований", - сообщил Монастырский.



