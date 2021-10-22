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Украина
22 октября 21, 14:26
В ОП отреагировали на нападение на дом замглавы
ОП
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Ночью дом замглавы ОП Жовквы пытались поджечь с помощью зажигательной смеси, злоумышленника задержали.
В Офисе президента прокомментировали нападение на дом замглавы ОП Игоря Жовквы в его день рождения.

"Сегодня ночью действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-то другой не пострадали. Хотим отметить оперативную и профессиональную работу полиции, которая уже задержала вероятного правонарушителя и проводит с ним следственные действия. Надеемся также и на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечения виновных к ответственности", - сказал в эфире канала Украина 24 пресс-секретарь президента Сергей Никифоров..

По его словам, Жовква уже дал показания следователям. Он находится на рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности.

"По его словам, попытка запугать его или Офис президента таким образом - является бессодержательной и жалкой. И подобные проявления ненависти являются абсолютно недопустимыми в цивилизованных странах", - процитировал Никифоров замглавы ОП.

Сам Жовква инцидент пока не комментировал.

Источник: https://korrespondent.net/
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