В ОП отреагировали на нападение на дом замглавы

В Офисе президента прокомментировали нападение на дом замглавы ОП Игоря Жовквы в его день рождения.





"Сегодня ночью действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-то другой не пострадали. Хотим отметить оперативную и профессиональную работу полиции, которая уже задержала вероятного правонарушителя и проводит с ним следственные действия. Надеемся также и на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечения виновных к ответственности", - сказал в эфире канала Украина 24 пресс-секретарь президента Сергей Никифоров..





По его словам, Жовква уже дал показания следователям. Он находится на рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности.





"По его словам, попытка запугать его или Офис президента таким образом - является бессодержательной и жалкой. И подобные проявления ненависти являются абсолютно недопустимыми в цивилизованных странах", - процитировал Никифоров замглавы ОП.





Сам Жовква инцидент пока не комментировал.



