Избран новый председатель Верховного суда

Пленум Верховного суда тайным голосованием избрал своего нового председателя в пятницу, 22 октября. Им стал секретарь Большой палаты Верховного суда Всеволод Князев.





За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей из 169. Он приступит к обязанностям 1 декабря.





За судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука – 7 судей.





Всеволоду Князеву 42 года, он родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.





Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года – судьей Николаевского областного административного суда. С 2015 по 2017 год был главой этого суда. С ноября 2017 – судья Верховного Суда и секретарь Большой палаты ВС.



