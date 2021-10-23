Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.59
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 октября 21, 13:54
СНБО установит на КППВ пункты связи с властями
КППВ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Планируется обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи с органами власти.
СНБО поручит Министерству цифровой трансформации разработать техзадание по созданию на линии разграничения в ООС и Крымом пунктов для связи граждан с представителями украинской власти. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 22 октября.

"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта. И через две недели, когда на заседании СНБО будет рассмотрен такой инструмент, в ближайшее время его внедрить для того, чтобы у людей была возможность общения непосредственно со всеми органами власти, которые есть в нашей стране, включая президента", - заявил Данилов.

По словам Данилова, одним из вопросов на заседании СНБО было обеспечение конституционных прав людей, проживающих на временно оккупированных территориях по их коммуникациям с представителями властей Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Жителям ОРДЛО отменили штраф за въезд через Россию
Чем грозит Украине российская паспортизация в ОРДЛО
СНБО вводит санкции против десятков россиян
Утвержден Стратегический оборонный бюллетень
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский ответил на петицию о вакцинации
noimageСудьи избрали представителей в Этический совет
noimageСавченко отрицает подделку COVID-сертификата
noimageПомощь Молдове: нардеп назвал объем газа
noimageЗа попытку поджога дома замглавы ОП задержаны двое
Лента новостей