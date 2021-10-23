СНБО установит на КППВ пункты связи с властями

СНБО поручит Министерству цифровой трансформации разработать техзадание по созданию на линии разграничения в ООС и Крымом пунктов для связи граждан с представителями украинской власти. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 22 октября.





"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта. И через две недели, когда на заседании СНБО будет рассмотрен такой инструмент, в ближайшее время его внедрить для того, чтобы у людей была возможность общения непосредственно со всеми органами власти, которые есть в нашей стране, включая президента", - заявил Данилов.





По словам Данилова, одним из вопросов на заседании СНБО было обеспечение конституционных прав людей, проживающих на временно оккупированных территориях по их коммуникациям с представителями властей Украины.



