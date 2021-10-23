Подоляк рассказал об источниках информации Зеленского

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что президент Владимир Зеленский является активным пользователем различных информационных платформ - от обычных СМИ до социальных сетей. Об этом Михаил Подоляк сказал в программе Свобода слова Савика Шустера.





"Он (Владимир Зеленский - прим. ред.) сам узнает, он сам очень активный пользователь различных платформ - телевидение, Инстаграм, Телеграм, любая социальная сеть, онлайн СМИ", - ответил Подоляк на вопрос, из каких источников президент получает информацию.





Михаил Подоляк также сообщил, что Владимир Зеленский лично отслеживает реакцию общества в соцсетях на те или иные события.



