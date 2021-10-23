Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.59
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 октября 21, 13:56
Подоляк рассказал об источниках информации Зеленского
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Владимир Зеленский является активным пользователем различных информационных платформ от СМИ до соцсетей.
Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что президент Владимир Зеленский является активным пользователем различных информационных платформ - от обычных СМИ до социальных сетей. Об этом Михаил Подоляк сказал в программе Свобода слова Савика Шустера.

"Он (Владимир Зеленский - прим. ред.) сам узнает, он сам очень активный пользователь различных платформ - телевидение, Инстаграм, Телеграм, любая социальная сеть, онлайн СМИ", - ответил Подоляк на вопрос, из каких источников президент получает информацию.

Михаил Подоляк также сообщил, что Владимир Зеленский лично отслеживает реакцию общества в соцсетях на те или иные события.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
У Зеленского отреагировали на шантажистскую статью Медведева
Запланирован визит Зеленского в Британию
У ОП проверяют ошибку с "ворами в законе" в списке СНБО
РФ объяснила отсутствие встречи Путина с Зеленским
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский ответил на петицию о вакцинации
noimageСудьи избрали представителей в Этический совет
noimageСавченко отрицает подделку COVID-сертификата
noimageПомощь Молдове: нардеп назвал объем газа
noimageЗа попытку поджога дома замглавы ОП задержаны двое
Лента новостей