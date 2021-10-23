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Новости
Украина
23 октября 21, 13:57
В Украине вакцинировали 30% взрослых
вакцина
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Первую дозу вакцины получили восемь миллионов украинцев, двумя дозами вакцинированы семь миллионов.
В Украине прошли вакцинацию около 30% взрослого населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Если мы считаем количество, находящееся на территории нашей страны, то мы достигаем 30%. Нам надо 70% как минимум", - сказал он.

Ляшко сообщил, что первую дозу получили восемь миллионов украинцев, двумя дозами вакцинированы семь миллионов.

По его словам, за время эпидемии в Украину поставили 25 млн доз вакцины, как минимум 16 млн доз будет еще привезено.

Источник: https://korrespondent.net/
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