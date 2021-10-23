Еще две области переходят в красную зону

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС в субботу, 23 октября, приняла решение о переведении Ровенской и Николаевской областей в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.





Таким образом, в красной зоне будут находиться восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Сумская и Херсонская.





Правила красной зоны карантина начали действовать в Сумской области с 23 октября.





В желтой зоне находятся всего четыре области - Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. Остальные - в оранжевой.





Несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью, власти обещают не вводить всеобщий локдаун.



