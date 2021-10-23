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23 октября 21, 15:52
Еще две области переходят в красную зону
карантин
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С 26 октября ограничения красной зоны заработают в Ровенской и Николаевской областях. Всего в красной зоне уже 8 регионов.
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС в субботу, 23 октября, приняла решение о переведении Ровенской и Николаевской областей в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Таким образом, в красной зоне будут находиться восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Сумская и Херсонская.

Правила красной зоны карантина начали действовать в Сумской области с 23 октября.

В желтой зоне находятся всего четыре области - Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. Остальные - в оранжевой.

Несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью, власти обещают не вводить всеобщий локдаун.

Источник: https://korrespondent.net/
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