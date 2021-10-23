За попытку поджога дома замглавы ОП задержаны двое

За попытку поджога дома заместителя главы Офиса президента сообщено подозрение двум лицам, сообщает прокуратура Киева в субботу, 23 октября.





Подозрение сообщено по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украина).





Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома. За выполнение заказа, подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7000 долларов.





К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.





"Приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы. Сначала они нанесли краской на заборе данного дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома", - говорится в сообщении.





Отмечается, что при попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии был задержан и его сообщник.





Устанавливаются обстоятельства преступления, а также другие причастные к нему лица. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



