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Украина
23 октября 21, 16:00
За попытку поджога дома замглавы ОП задержаны двое
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Один из задержанных якобы получил заказ на поджог через телеграм и привлек к этому своего знакомого.
За попытку поджога дома заместителя главы Офиса президента сообщено подозрение двум лицам, сообщает прокуратура Киева в субботу, 23 октября.

Подозрение сообщено по статье об  умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украина).

Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома. За выполнение заказа, подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7000 долларов.

К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.

"Приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы. Сначала они нанесли краской на заборе данного дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии был задержан и его сообщник.

Устанавливаются обстоятельства преступления, а также другие причастные к нему лица. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Источник: https://korrespondent.net/
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