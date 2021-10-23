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Новости
Украина
23 октября 21, 16:01
Помощь Молдове: нардеп назвал объем газа
газ
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Глава комитета по энергетике прокомментировал информацию о якобы предоставлении Молдове 1 млрд кубометров газа.
Молдова попросила Украину предоставить в качестве помощи 15 млн кубометров газа, заявил в субботу, 23 октября, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. м газа", – написал он в телеграм.

По его словам, появившаяся информация о миллиарде кубометров не соответствует действительности.

Герус отметил, что для Молдовы даже такой объем газа критически важный на фоне переговоров с Газпромом о новом контракте на поставки. По данным СМИ, переговоры провалились и с ноября Газпром поставки прекратит.

"Такие действия – это определенная форма "аварийной помощи", правильная практика добрососедских отношений", – пишет Герус.

При этом он назвал условие предоставление газа Молдове.

"Единственное, чего Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ к концу зимы. Все-таки за четыре месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале он будет более всего нужен Украине. Еще раз – это единственное пожелание со стороны Украины", – заверил нардеп.

Источник: https://korrespondent.net/
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