Помощь Молдове: нардеп назвал объем газа

Молдова попросила Украину предоставить в качестве помощи 15 млн кубометров газа, заявил в субботу, 23 октября, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.





"Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. м газа", – написал он в телеграм.





По его словам, появившаяся информация о миллиарде кубометров не соответствует действительности.





Герус отметил, что для Молдовы даже такой объем газа критически важный на фоне переговоров с Газпромом о новом контракте на поставки. По данным СМИ, переговоры провалились и с ноября Газпром поставки прекратит.





"Такие действия – это определенная форма "аварийной помощи", правильная практика добрососедских отношений", – пишет Герус.





При этом он назвал условие предоставление газа Молдове.





"Единственное, чего Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ к концу зимы. Все-таки за четыре месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале он будет более всего нужен Украине. Еще раз – это единственное пожелание со стороны Украины", – заверил нардеп.



