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Новости
Украина
23 октября 21, 16:03
Савченко отрицает подделку COVID-сертификата
Надежда Савченко
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Законодательство не предусматривает наличие подобного документа для пересечения границы, настаивает экс-нардеп.
Экс-нардеп Надежда Савченко не признала, что использовала поддельный сертификат о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Скандальную ситуацию она прокомментировала в эфире канала Украина 24.

"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", – сказала она.

По ее словам, для пересечения границы нужны загранпаспорт, дипломатический и служебный паспорта, удостоверения моряка или пилота.

"Где написан хоть какой-то дополнительный документ для пересечения границы? … Какой-либо документ, который вам говорят, что он подделанный, должен быть экспертизой сравнен с каким-то оригиналом. Покажите хоть какой-то оригинал документа, если это документ, хотя он нигде не признан документом, как выглядят все эти бумажки (сертификаты) – по-разному (выглядят). Покажите хоть один оригинал, тогда сможете говорить о подделке", – заявила Савченко.

Также в сети появилось видео с Савченко и ее сестрой в аэропорту Борисполь.


Источник: https://korrespondent.net/
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