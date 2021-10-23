Савченко отрицает подделку COVID-сертификата

Экс-нардеп Надежда Савченко не признала, что использовала поддельный сертификат о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Скандальную ситуацию она прокомментировала в эфире канала Украина 24.





"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", – сказала она.





По ее словам, для пересечения границы нужны загранпаспорт, дипломатический и служебный паспорта, удостоверения моряка или пилота.





"Где написан хоть какой-то дополнительный документ для пересечения границы? … Какой-либо документ, который вам говорят, что он подделанный, должен быть экспертизой сравнен с каким-то оригиналом. Покажите хоть какой-то оригинал документа, если это документ, хотя он нигде не признан документом, как выглядят все эти бумажки (сертификаты) – по-разному (выглядят). Покажите хоть один оригинал, тогда сможете говорить о подделке", – заявила Савченко.





Также в сети появилось видео с Савченко и ее сестрой в аэропорту Борисполь.



