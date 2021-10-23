Судьи избрали представителей в Этический совет

Совет судей на заседании в субботу, 23 октября, избрал кандидатов в Этический совета по своей квоте, сообщает пресс-служба Совета.





По итогам голосования четверо кандидатов из восьми получили более 16 голосов поддержки:





Кишакевич Лев Юрьевич - судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде,

Трясун Юрий Ростиславович - Судья Киевского апелляционного суда,

Сиверин Владимир Иванович - судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке,

Чумаченко Татьяна Анатольевна - судья Верховного Суда в Кассационном административном суде





Их кандидатуры направлены в Высший совет правосудия.



