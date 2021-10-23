Судьи избрали представителей в Этический совет

Совет судей на заседании в субботу, 23 октября, избрал кандидатов в Этический совета по своей квоте, сообщает пресс-служба Совета.
По итогам голосования четверо кандидатов из восьми получили более 16 голосов поддержки:
Кишакевич Лев Юрьевич - судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде,
Трясун Юрий Ростиславович - Судья Киевского апелляционного суда,
Сиверин Владимир Иванович - судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке,
Чумаченко Татьяна Анатольевна - судья Верховного Суда в Кассационном административном суде
Их кандидатуры направлены в Высший совет правосудия.