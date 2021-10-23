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Украина
23 октября 21, 16:05
Судьи избрали представителей в Этический совет
Этический совет
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Кандидатами в члены Этического совета избраны четыре человека. В сентябре Совет не смог избрать ни одного.
Совет судей на заседании в субботу, 23 октября, избрал кандидатов в Этический совета по своей квоте, сообщает пресс-служба Совета.

По итогам голосования четверо кандидатов из восьми получили более 16 голосов поддержки:

Кишакевич Лев Юрьевич - судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде,
Трясун Юрий Ростиславович - Судья Киевского апелляционного суда,
Сиверин Владимир Иванович - судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке,
Чумаченко Татьяна Анатольевна - судья Верховного Суда в Кассационном административном суде 

Их кандидатуры направлены в Высший совет правосудия.

Источник: https://korrespondent.net/
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