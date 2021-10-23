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Украина
23 октября 21, 16:08
Зеленский ответил на петицию о вакцинации
Владимир Зеленский
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Согласно закону для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обязательным прививкам подлежат работники отдельных профессий.
Президент Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады и премьер-министру относительно рассмотрения вопроса о введении ответственности за "принудительную вакцинацию" и компенсации возможных негативных последствий после прививок. Об этом говорится в ответе главы государства.

Петиция №22/121610-эп Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию набрала необходимые 25 тысяч подписей.

"Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирование о результатах… Я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины. Также предусмотрена обязательность профилактических прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

Зеленский добавил, что согласно законодательству для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

"Таким образом, общественные отношения относительно обеспечения санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины", - заявил Зеленский.

Источник: https://korrespondent.net/
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