Зеленский ответил на петицию о вакцинации

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады и премьер-министру относительно рассмотрения вопроса о введении ответственности за "принудительную вакцинацию" и компенсации возможных негативных последствий после прививок. Об этом говорится в ответе главы государства.





Петиция №22/121610-эп Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию набрала необходимые 25 тысяч подписей.





"Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирование о результатах… Я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины", - отметил Зеленский.





Он подчеркнул, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины. Также предусмотрена обязательность профилактических прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.





Зеленский добавил, что согласно законодательству для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.





"Таким образом, общественные отношения относительно обеспечения санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины", - заявил Зеленский.



