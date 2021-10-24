На Буковине усиливают карантин

В Черновицкой области с 24 октября усиливаются карантинные мероприятия. Без сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген жители не смогут попасть в общественный транспорт, спортзалы, заведения общественного питания. Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА.





Такое решение приняла на своем заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу, 23 октября.





"Мы в шаге от "красной" зоны. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия", - заявил глава ОГА Сергей Осачук.





Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа.





Также нельзя находиться в общественных местах без средств защиты.





Соблюдение требований будут проверять специальные группы.



