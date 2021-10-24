Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.59
USD
26.27
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 октября 21, 10:52
На Буковине усиливают карантин
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Запрещено, в частности, проведение культурных массовых мероприятий. Нельзя находиться в общественных местах без маски.
В Черновицкой области с 24 октября усиливаются карантинные мероприятия. Без сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген жители не смогут попасть в общественный транспорт, спортзалы, заведения общественного питания. Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА.

Такое решение приняла на своем заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу, 23 октября.

"Мы в шаге от "красной" зоны. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия", - заявил глава ОГА Сергей Осачук.

Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа.

Также нельзя находиться в общественных местах без средств защиты.

Соблюдение требований будут проверять специальные группы.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине подтоплены почти 250 домов
Названы кандидаты на пост главы Верховного суда
Украина остается в зеленом списке ЕС
Лавров отверг скорую нормандскую встречу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине за сутки сделали 177 тысяч прививок
noimageВ Украине прирост COVID сократился до 20,7 тысяч
noimageНа Донбассе ранены двое военных
noimageВ Киеве оштрафовали ресторан из-за карантина
noimageГенпрокурор пригрозила продавцам поддельных COVID-документов
Лента новостей