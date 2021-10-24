На Донбассе ранены двое военных

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, ранены два украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает пресс-центр ООС.





При этом один из обстрелов был с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.





"Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", - говорится в утренней сводке.





Отмечается, что неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.





По состоянию на 7:00 утра 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



