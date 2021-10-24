В Украине прирост COVID сократился до 20,7 тысяч

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 20,7 тысяч случаев COVID-19, что чуть меньше, чем днем ранее. Однако число госпитализированных немного возросло. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Минздрав Украины.





"За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1533, медработников - 237)", - говорится в сообщении.





Также за минувшие сутки:





госпитализированы - 5924 человека;

летальных случаев - 386;

выздоровели - 6081 человек.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 2 769 405 человек;

выздоровели - 2 375 776 человек;

летальных случаев - 63 872;

проведения ПЦР-тестов - 13 986 710.



