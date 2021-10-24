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Новости
Украина
24 октября 21, 11:19
В Украине прирост COVID сократился до 20,7 тысяч
COVID-19
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В стране наблюдается традиционный для выходных спад числа выявленных заболевших. При этом число госпитализированных продолжает расти.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 20,7 тысяч случаев COVID-19, что чуть меньше, чем днем ранее. Однако число госпитализированных немного возросло. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1533, медработников - 237)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5924 человека;
летальных случаев - 386;
выздоровели - 6081 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 769 405 человек;
выздоровели - 2 375 776 человек;
летальных случаев - 63 872;
проведения ПЦР-тестов - 13 986 710.

Источник: https://korrespondent.net/
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