В Украине за сутки сделали 177 тысяч прививок

За последние сутки в Украине сделали 177 тысяч прививок от коронавирусной болезни. Большинство из них - первой дозой. Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Минздрав Украины.





"За сутки 23 октября в Украине 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы - 48 200 человек", - говорится в сообщении.





С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу - 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 854 029 прививок.



