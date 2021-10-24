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Новости
Украина
24 октября 21, 11:22
В Украине за сутки сделали 177 тысяч прививок
вакцина
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С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 963 577 человек.
За последние сутки в Украине сделали 177 тысяч прививок от коронавирусной болезни. Большинство из них - первой дозой. Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 23 октября в Украине 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы - 48 200 человек", - говорится в сообщении.

С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу - 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 854 029 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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