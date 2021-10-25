Украина получила военной помощи США на $60 млн

В октябре Украина получила от США военной помощи на сумму 60 млн долларов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.





"В течение этой недели в нашу страну поступило две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое", - заявил Шмыгаль.





Глава правительства добавил, что благодарен американским партнерам.





"Это – вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину – является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии", - подчеркнул премьер.





Напомним, что между Украиной и США на уровне министров согласованы шаги практической реализации договоренностей по обеспечению обороны Украины, а также в киберпространстве от существующих и потенциальных угроз.



