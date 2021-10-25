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Новости
Украина
25 октября 21, 10:17
Украина получила военной помощи США на $60 млн
военные
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В Украину поступили боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое.
В октябре Украина получила от США военной помощи на сумму 60 млн долларов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В течение этой недели в нашу страну поступило две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что благодарен американским партнерам.

"Это – вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину – является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии", - подчеркнул премьер.

Напомним, что между Украиной и США на уровне министров согласованы шаги практической реализации договоренностей по обеспечению обороны Украины, а также в киберпространстве от существующих и потенциальных угроз.

Источник: https://korrespondent.net/
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