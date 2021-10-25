Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.63
USD
26.39
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 октября 21, 10:53
Патриарх о Томосе ПЦУ: восстановил справедливость
Константинопольский патриарх Варфоломей
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата в XVII веке была совершена под давлением, заявил Варфоломей.
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил что вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость. Об этом он рассказал в интервью кипрской газете Politis, которое было опубликовано 24 октября.
 
"Резкая реакция Московского Патриархата вызвана тем, что спустя века Константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве", – отметил Варфоломей в беседе с изданием, приуроченной к 30-летию его пребывания на патриаршем престоле.
 
Патриарх считает, что передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата при правлении Константинопольского патриарха Дионисия IV в последней четверти XVII века была совершена под давлением.
 
"Моего предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче", – указал патриарх.
 
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.
Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

Решение о предоставлении ПЦУ автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине рекорд по COVID-вакцинации
Еще две области переходят в красную зону
Помощь Молдове: нардеп назвал объем газа
В Украине строятся 11 мусороперерабатывающих комплексов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Данилов: Президента нужно избирать в парламенте
noimageВ Киеве отменили движение трех электричек
noimageВ Украине за неделю 1,5 миллиона COVID-прививок
noimageВ Украине почти 15 тысяч новых случаев COVID
noimageСутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ
Лента новостей