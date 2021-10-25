Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ

На Донбассе за сутки, 24 октября, сепаратисты четырежды нарушили режим прекращения огня, один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 25 октября.





"В сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении.





Кроме того, возле Новоселовки Второй противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.





Обошлось без потерь среди военнослужащих Объединенных сил. На вооруженные провокации сепаратистов украинские военные открывали ответный огонь, заставив их прекратить огневую активность.





С начала текущих суток нарушений режима "тишина" на Донбассе не зафиксировано.



