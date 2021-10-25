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Новости
Украина
25 октября 21, 10:54
Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ
Донбасс
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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных, в том числе из оружия, запрещенного минскими договоренностями.
На Донбассе за сутки, 24 октября, сепаратисты четырежды нарушили режим прекращения огня, один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 25 октября.

"В сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении.

Кроме того, возле Новоселовки Второй противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Обошлось без потерь среди военнослужащих Объединенных сил. На вооруженные провокации сепаратистов украинские военные открывали ответный огонь, заставив их прекратить огневую активность.

С начала текущих суток нарушений режима "тишина" на Донбассе не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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