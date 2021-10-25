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Новости
Украина
25 октября 21, 10:58
В Украине за неделю 1,5 миллиона COVID-прививок
вакцина,
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Полностью вакцинированы от коронавируса уже почти 7 миллионов украинцев. Накануне завершили иммунизацию более 26 тысяч человек.
В Украине за неделю сделали более 1,5 миллиона вакцинаций, общее количество прививок приближается к 16 миллионам. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 октября.

"За прошедшую неделю сделано более 1,5 млн прививок!" - сказано в сообщении.

В частности, накануне 101 331 человек привился от Covid-19, из них одну дозу вакцины получили 75 240 человек, вторую дозу - 26 091 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 15 955 360 прививок, при этом привиты полностью или частично 8 965 694 человека - первую дозу вакцины получили 8 965 692 человека, а завершили иммунизацию - 6 989 668 человек.

Также в Минздраве подчеркнули, что 95% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе были непривиты.



Источник: https://korrespondent.net/
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