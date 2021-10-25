В Украине за неделю 1,5 миллиона COVID-прививок

В Украине за неделю сделали более 1,5 миллиона вакцинаций, общее количество прививок приближается к 16 миллионам. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 октября.





"За прошедшую неделю сделано более 1,5 млн прививок!" - сказано в сообщении.





В частности, накануне 101 331 человек привился от Covid-19, из них одну дозу вакцины получили 75 240 человек, вторую дозу - 26 091 человек.





Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 15 955 360 прививок, при этом привиты полностью или частично 8 965 694 человека - первую дозу вакцины получили 8 965 692 человека, а завершили иммунизацию - 6 989 668 человек.





Также в Минздраве подчеркнули, что 95% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе были непривиты.











