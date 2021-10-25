Данилов: Президента нужно избирать в парламенте

Глава СНБО Алексей Данилов считает, что в Украине президент должен избираться в Верховной Раде, поскольку у нас парламентско-президентская республика. Своим мнением он поделился в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 25 октября.





Он отметил, что президента избирают всенародно и возлагают на него надежды, но по Конституции - парламентско-президентская республика.





По словам Данилова, в этом случае было бы логично избирать президента в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".





"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - заявил он.





"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - заявил Данилов.



