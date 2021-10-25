Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.63
USD
26.39
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 октября 21, 11:02
Данилов: Президента нужно избирать в парламенте
Алексей Данилов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава СНБО выступает за жесткую президентскую республику, "потому что тогда есть ответственный человек".
Глава СНБО Алексей Данилов считает, что в Украине президент должен избираться в Верховной Раде, поскольку у нас парламентско-президентская республика. Своим мнением он поделился в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 25 октября.

Он отметил, что президента избирают всенародно и возлагают на него надежды, но по Конституции - парламентско-президентская республика.

По словам Данилова, в этом случае было бы логично избирать президента в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - заявил он.

"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - заявил Данилов.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Глава СНБО обвинил Лукашенко в гостерроризме
На СНБО рассмотрят восемь вопросов
Данилов анонсировал кадровые изменения в Укрзализныце
СНБО вводит санкции против десятков россиян
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве отменили движение трех электричек
noimageВ Украине за неделю 1,5 миллиона COVID-прививок
noimageВ Украине почти 15 тысяч новых случаев COVID
noimageСутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ
noimageПатриарх о Томосе ПЦУ: восстановил справедливость
Лента новостей