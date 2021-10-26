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Новости
Украина
25 октября 21, 22:58
Украина впервые будет на закрытом заседание НАТО
Украина, НАТО
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Завтра представитель Минобороны Украины примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений.

Представитель Украины впервые примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в Минобороны Украины.

Отмечается, что заседание под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится завтра. Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов.

"Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО", - отметил Носов.

По его словам, на заседании будут обсуждать инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с Национальным директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Напомним, на прошлой неделе в НАТО разработали новый план обороны, который назвали "план ответов на любые конфликты".
Korrespondent
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