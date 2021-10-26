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Украина
25 октября 21, 23:00
На Донбассе ранен военный
донбасс
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В штабе ООС заявляют о пролете беспилотника с пересечением линии разграничения. Также за день зафиксировали три обстрела позиций военных.
ВСУ заявляет о пролете беспилотника с пересечением линии разграничения. Также за день зафиксировали три обстрела позиций военных.

За день на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одного бойца ВСУ ранили. Об этом вечером в понедельник, 25 октября, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что у Каменки противник обстрелял позиции украинских воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков сепаратисты открывали огонь из стрелкового оружия. А в направлении Золотого-4 совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате обстрелов одного военного ООС ранили. Он в больнице, его состояние здоровья средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что ВСУ открывали огонь и вынудили противника прекратить обстрелы.

Кроме того, отмечается, что на Луганщине зафиксировали пролет беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Днем ранее на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. Враг открывал огонь по украинским позициям из пулеметов, гранатометов, минометов и противотанкового ракетного комплекса.
Korrespondent
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