На Донбассе ранен военный

За день на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одного бойца ВСУ ранили. Об этом вечером в понедельник, 25 октября, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что у Каменки противник обстрелял позиции украинских воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков сепаратисты открывали огонь из стрелкового оружия. А в направлении Золотого-4 совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате обстрелов одного военного ООС ранили. Он в больнице, его состояние здоровья средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что ВСУ открывали огонь и вынудили противника прекратить обстрелы.

Кроме того, отмечается, что на Луганщине зафиксировали пролет беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Днем ранее на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. Враг открывал огонь по украинским позициям из пулеметов, гранатометов, минометов и противотанкового ракетного комплекса.