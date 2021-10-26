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Украина
26 октября 21, 12:06
МОЗ одобрил прививки от COVID-19 для детей
вакцина
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В министерстве здравоохранения Украины объяснили, кому из детей прививки делать не будут.
В Министерстве здравоохранения Украины одобрили прививки от коронавируса подросткам от 12 до 17 лет. Для вакцинации будут использовать препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что если препаратов не будет хватать, то в первую очередь вакцинируют подростков находящихся в приоритетных группах вакцинации и тех, кто имеет высокие риски тяжелого течения COVID-19 и возникновения серьезных осложнений от него.

Минздрав советует придерживаться 14-дневного интервала между введением вакцин против COVID-19 детям.

В то же время, в МОЗ отметили, что прививки детям не станут делать в случае наличия в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины.

Также, отсрочить вакцинацию будут рекомендовать детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы или детский мультисистемный воспалительный синдром.

"Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть прививиты от COVID-19", - уточнили в ведомстве. 

Источник: https://korrespondent.net/
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